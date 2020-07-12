Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова вирішила похвалитися зворушливим знімком з матір'ю
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
«Вчора приїхала моя улюблена матуся. Зустрівши її на вокзалі, ми вирушили в мою квартиру в центрі, зайшли в Петровський монастир і погуляли у дворику будинку, де я гуляла з коляскою Арішиною після її народження, коли вона була маленькою», — йдеться в повідомленні.
Разом з тим Волочкова похвалилася, що зробила ще одну добру справу.
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«Стільки у нас з мамою спогадів у житті! Стільки ми пройшли й разом вистояли!🙈 Заодно вигуляла сусідську собаку», — підкреслюється в тексті повідомлення.
Звернемо увагу, що на знімках Волочкова позує поруч з матір'ю, з якою схожа «як дві краплі води». Проте її прихильники не смоли що-небудь сказати, адже балерина вирішила закрити можливість коментувати її фотографії.
До цього повідомлялося, що російська балерина Анастасія Волочкова здивувала недоречною витівкою просто посеред спортзалу.
«Кожен використовує тренажери за своїм», — коротко говориться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованих кадрах Волочкова просто на тренажері вирішила похвастатися розтяжкою. Знімає на камеру це все її подруга.
Звернемо увагу, що можливості що-небудь сказати, адже балерина вирішила закрити коментарі у себе на сторінці з-за надмірного хейта.
Нагадаємо, кинута нареченим Волочкова розкрила подробиці зради.
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