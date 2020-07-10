Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова удивила неуместной выходкой просто посреди спортзала

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Каждый использует тренажеры по своему», — коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Волочкова просто на тренажере решила похвастаться растяжкой. Снимает на камеру это все ее подруга.

Обратим внимание, что возможности что-либо сказать, ведь балерина решила закрыть комментарии у себя на странице из-за чрезмерного хейта.

До этого сообщалось, что бывшая балерина Большого театра Анастасия Волочкова.

Артистка представила на своей странице в социальной сети Инстаграм новое фото.

На снимке она позирует с неизменным шпагатом. На этот раз на лестнице. Она одета в спортивную футболку и пуанты. При этом не видно чтобы на ней были хотябы какие-то шорты, не говоря уже о штанах.

«Пытаюсь измерить ширину мраморной лестницы дома мерой своего шпагата.😂 Эту хоккейную именную футболочку для меня изготовили в Новокузнецке 18 лет назад!🙈🙏 Но я по прежнему люблю быть первой во многих начинаниях», - написала балерина.

Напомним, брошенная женихом Волочкова раскрыла подробности предательства.

Как сообщала Politeka, покрасневшая Волочкова без макияжа озадачила видом в "старушачьем" костюме: "Пластика не поможет".

Также Politeka писала, что Волочкова в поношенном костюме задрала ноги перед тренером, видео не для слабонервных: "Опять вывалила..."