Известная балерина Анастасия Волочкова показала, как занимается после тренировки в фитнес зале

Балерина представила на своей странице в социальной сети Инстаграм короткий ролик, заснятый во время занятий балерины в спортивном зале после первой тренировки в балетной комнате. В этот раз необычный ролик, на котором позировала в привычном красном с черным спортивном костюме, был создан для того, чтобы показать упражнение для укрепления мышц, пишет Politeka.net.

Не секрет, что балерина любит хвастаться растяжкой и показывать сви умения в самых разных позах, зачастую в неуместном виде и месте. В этот раз в спортзале Волочкова в старом спортивном костюме, за который ее уже неоднократно высмеивали, показала, как лежа растягивает мышцы бедер.

Так, в новом ролике Анастасия похвасталась упражнениями в старом тренировочном костюме -красных штанах с широкой штаниной и блекло-синей майке на тонких лямках. Волосы балерина предусмотрительно завязала, а на ее ногах неизменно красовались золотистые пуанты.

«После репетиции я всегда люблю поддержать форму в фитнес зале.😊 #анастасияволочкова #волочкова», - написала Волочкова.

До этого в своем профиле Анастасия выложила фотографии из поездки в Астрахань. Один из снимков, сделанных женщиной, насмешил социальную сеть.

Балерина позировала в платье с глубоким декольте и надела поверх него шубу.

«Посетила я храм на территории Кремля в Астрахани и удачно попала в момент , когда шла Служба.🙏 Так здорово, что теперь храмы открыты и молиться можно не только дома...🙏», - написала Волочкова.

Открыв комментарии под постом, она получила множественные слова с критикой в свой адрес:

«Настя , что у вас в голове ? Вы из какой вселенной ?», «А шубу зачем летом пялить?», «Вы вернули девушке её обруч???», «Вот прицепились к шубе! А где ей еще ее носить по-вашему?», «Зимой шорты, летом шуба? Почему?», «В теплице в шубе....в церкви в шубе...везде в шубе», «Вам в шубе при +40 градусов в тени не жарко ?)», «Как совести хватает зайти в храм с непокрытой головой и оголенным выменем ( грудью это не назовешь)», «В церковь можно было и поскромнее одеться..это же не павильон НТВ..за чем людей раздражать, и устраивать из всего понты».

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