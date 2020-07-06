Известная балерина Анастасия Волочкова заявила, что бывший любовник бизнесмен Игорь Вдовин «фактически ограбил» ее

В своих мемуарах «Плата за успех» артистка утверждает, что так и не согласилась стать официальной женой отца своей единственной дочери Ариадны.

«Забрал все, что я накопила за свою жизнь, три миллиона долларов, огромные деньги. Нам с Аришей было буквально не на что жить...», — пишет балерина.

Волочкова утверждает, что в ответ на ее требование вернуть деньги он лишь посмеялся. Более того, Вдовин якобы заявил, что расписка ничего не значит, она не заверена юристом. «Мое сочинение в эпистолярном жанре, и все», — съязвил, по словам балерины, Вдовин.

Волочкова добавила, что хотя до сих пор ее несостоявшийся супруг не возвращал долг, он оплачивал коммунальные услуги ее офиса. Но это прекратилось в 2019 году. С тех пор Анастасия не видит ни копейки от бывшего возлюбленного.

Волочкова заявляет, что бывший возлюбленный живет не широкую ногу за ее счет и вовсе не волнуется по этому поводу.

«Игорь всегда пользовался тем, что принадлежало мне: ездил на моих машинах, жил в моих квартирах. <...> Он отнял у меня все, шикует за мой счет, содержит своих любовниц на мои деньги... Но считает, что ничего никому не должен», — возмущается артистка.

Напомним, в 2005году в гражданском браке Анастасии Волочковой и Игоря Вдовина спустя год после начала их отношений родилась дочь Ариадна. Однако возлюбленные так и не зарегистрировали свои отношения официально, несмотря на две свадебные церемонии. В 2007 году Волочкова и Вдовин решили расстаться. Дочь сперва осталась с матерью, но сейчас она живет с отцом и его новой избранницей, ведущей Леной Николаевой.

По словам Волочковой, она сама настояла на том, чтобы ее дочь больше времени проводила с экс-возлюбленным и проживала в его доме.

Отметим, дочь Ариадна, которой сейчас 14 лет, уже начала сама зарабатывать. Ранее сообщалось, что она продает картины и начала монетизировать количество пописчиков, девочка также предоставляет услугу платной рекламы.

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