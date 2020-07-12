Такого не было давно

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова решила похвастаться трогательным снимком с матерью

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Вчера приехала моя любимая мамочка. Встретив ее на вокзале, мы отправились в мою квартиру в центре, зашли в Петровский монастырь и погуляли во дворике дома, где я гуляла с коляской Аришиной после ее рождения, когда она была маленькой», — говорится в сообщении.

Вместе с тем Волочкова похвасталась, что сделала еще одно доброе дело.

«Столько у нас с мамой воспоминаний по жизни! Столько мы прошли и выстояли вместе!🙈 Заодно выгуляла соседскую собаку», — подчеркивается в тексте сообщения.

Обратим внимание, что на снимках Волочкова позирует рядом с матерью, с которой похожа «как две капли воды». Однако ее поклонники не смоли что-либо сказать, ведь балерина решила закрыть возможность комментировать ее фотографии.

До этого сообщалось, что российская балерина Анастасия Волочкова удивила неуместной выходкой просто посреди спортзала.

«Каждый использует тренажеры по своему», — коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Волочкова просто на тренажере решила похвастаться растяжкой. Снимает на камеру это все ее подруга.

Обратим внимание, что возможности что-либо сказать, ведь балерина решила закрыть комментарии у себя на странице из-за чрезмерного хейта.

Напомним, брошенная женихом Волочкова раскрыла подробности предательства.

Как сообщала Politeka, покрасневшая Волочкова без макияжа озадачила видом в "старушачьем" костюме: "Пластика не поможет".

Также Politeka писала, что Волочкова в поношенном костюме задрала ноги перед тренером, видео не для слабонервных: "Опять вывалила..."