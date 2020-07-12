Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова решила похвастаться трогательным снимком с матерью
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Вчера приехала моя любимая мамочка. Встретив ее на вокзале, мы отправились в мою квартиру в центре, зашли в Петровский монастырь и погуляли во дворике дома, где я гуляла с коляской Аришиной после ее рождения, когда она была маленькой», — говорится в сообщении.
Вместе с тем Волочкова похвасталась, что сделала еще одно доброе дело.
Сокрушительный удар доллара, срочное заявление Зеленского и отмена пенсий - главное за ночь
Погода резко испортится, жара и дожди со шквалами разорвут Украину: какие области зацепит
ПриватБанк блокирует карты для соцвыплат, появилось заявление: «Деньги никто возвращать не спешит»
Неожиданный курс доллара, ультиматум МВФ и продление карантина – главное за ночь
«Столько у нас с мамой воспоминаний по жизни! Столько мы прошли и выстояли вместе!🙈 Заодно выгуляла соседскую собаку», — подчеркивается в тексте сообщения.
Обратим внимание, что на снимках Волочкова позирует рядом с матерью, с которой похожа «как две капли воды». Однако ее поклонники не смоли что-либо сказать, ведь балерина решила закрыть возможность комментировать ее фотографии.
До этого сообщалось, что российская балерина Анастасия Волочкова удивила неуместной выходкой просто посреди спортзала.
«Каждый использует тренажеры по своему», — коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованных кадрах Волочкова просто на тренажере решила похвастаться растяжкой. Снимает на камеру это все ее подруга.
Обратим внимание, что возможности что-либо сказать, ведь балерина решила закрыть комментарии у себя на странице из-за чрезмерного хейта.
Напомним, брошенная женихом Волочкова раскрыла подробности предательства.
Как сообщала Politeka, покрасневшая Волочкова без макияжа озадачила видом в "старушачьем" костюме: "Пластика не поможет".
Также Politeka писала, что Волочкова в поношенном костюме задрала ноги перед тренером, видео не для слабонервных: "Опять вывалила..."