Известная балерина Анастасия Волочкова показала себя в домашнем виде, засветив лишнее

Балерина представила на своей странице в социальной сети Инстаграм короткий ролик, заснятый дома. Волочкова решила поблагодарить тех, кто помог ей пережить недавний скандал - балерину едва не арестовали за посещение якобы закрытого храма. Долгое время она рассказывала об этом, пытаясь отбелить свою репутацию и рассказать правду о событиях того дня, пишет Politeka.net.

В этот раз в домашнем и несколько уставшем виде Волочкова появилась в необычном свободном костюме, скрывшем ее фигуру, босоножках на необычно высоком каблуке и без макияжа. Анастасия засветила уставшее лицо рядом с букетом роз, которыми хотела похвастаться в очередной раз:

«Я желаю всем счастья!🙏 Соранять в себе силу духа-это учень не просто, когда не прощают красоты и успеха, и когда многие против вас... Мы все одинаковые и ходим по одной земле. Я всегда люблю и умею защищать интересы людей.

Которые не могут защитить себя сами..😔 И я всегда за Правду! Помните, что... Королевы тоже зачастую плачут в подушку... Но. Имея в себе достоинство, находят силы скрывать свои слёзы от построених глаз с гордо поднятой головой и улыбкой на лице.😊 #анастасияволочкова», - написала Волочкова. Причем ранее под похожим видео ей написали, что балерине уже "даже пластика не поможет".

До этого в своем профиле Анастасия выложила фотографии из поездки в Астрахань. Один из снимков, сделанных женщиной, насмешил социальную сеть.

Балерина позировала в платье с глубоким декольте и надела поверх него шубу.

«Посетила я храм на территории Кремля в Астрахани и удачно попала в момент , когда шла Служба.🙏 Так здорово, что теперь храмы открыты и молиться можно не только дома...🙏», - написала Волочкова.

Открыв комментарии под постом, она получила множественные слова с критикой в свой адрес:

«Настя , что у вас в голове ? Вы из какой вселенной ?», «А шубу зачем летом пялить?», «Вы вернули девушке её обруч???», «Вот прицепились к шубе! А где ей еще ее носить по-вашему?», «Зимой шорты, летом шуба? Почему?», «В теплице в шубе....в церкви в шубе...везде в шубе», «Вам в шубе при +40 градусов в тени не жарко ?)», «Как совести хватает зайти в храм с непокрытой головой и оголенным выменем ( грудью это не назовешь)», «В церковь можно было и поскромнее одеться..это же не павильон НТВ..за чем людей раздражать, и устраивать из всего понты».

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