Російська виконавиця Анна Семенович вирішила порозважатися на камеру під час відпочинку на яхті

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Човен. Парус. МаніБой», — коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Семенович у відвертому міні елегантно танцює на камеру, показуючи свої вигини у відвертому міні. Особа знаменитість вирішила прикрити окулярами.

«Анна!! Супер!! Чарівна, красива, як завжди», «Вогонь жінка💖💞💋», «ластівка💋💋💋прекрасна дівчина 💋💋👍🏼Аня кайфую від тебе, ти краса», «Жива, справжня, красива, розумна! Чудова», — пишуть її шанувальники.

Як повідомлялося раніше, співачка Анна Семенович зачарувала спокусливим чином.

Новим знімком знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.

У підписі до посту Семенович поділилася історією, яка сталася з нею напередодні.

"Вчора в ресторані побачила цікаву пару, явно між ними є енергетичний зв'язок і хімія! Дівчині приблизно 30 років, її супутнику трохи більше і він так на неї дивився, його очі випромінювали любов", - написала зірка.

Семенович захопилася зовнішнім виглядом дівчини, яка була просто прикладом натуральної краси.

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