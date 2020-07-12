Відома актриса Світлана Ходченкова, зірка фільмів «Квартал 95», оригінально привітала всіх причетних з Днем фотографа

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram 37-річна актриса поділилася фотографією бекстейджа зі зйомок, передає Politeka.net.

На чорно-білому знімку – два героя: фотограф Дмитро Мілош і сама Світлана, яка позує йому в кріслі у білій сорочці і чорній нижній білизні. Однією коліном вона стоїть в кріслі, другу ногу в туфлях на шпильці поставила на столик поруч. Ходченкова оголила одне плече і посміхається пустотливо в камеру. Торшер в кадрі додає фотографії особливий ефект, ховаючи в світлі пікантні моменти.

«З Днем фотографа 📸💋», – коротко підписала знімок актриса.

«Світлана, Ви прекрасні, і мені здається, будь-яка фотографія чи відео прикрасить будь-яке свято і тим більше свято фотографа 😁😉», «Таку красуню я б прям фотографувала з кайфом і безупинно!))) що не кадр, то шедевр!) зі святом нас усіх 📸🤗🔥», «яка ж ви класна!», «Це дуже!!!!!!!!!!👏👏👏👏», – захоплюються користувачі.

Недавно актриса серйозно налякала шанувальників і не тільки. Красуня опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, яке, крім захоплення її красою викликало серйозні побоювання за здоров'я артистки. На знімку вона виглядає дуже худою.

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