37-летняя российская актриса Светлана Ходченкова, звезда фильмов "Квартал 95", удивила откровенным образом с широко расставленными ногами

Как передает Politeka.net, красоткка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, в котором предстала в соблазнительном виде.

Так, Светлана в одном лишь широком вязаном свитере, позабыв о штанах и, видимо, приличии, расположилась на краешке стула, эффектно расставив длинные ноги. Босоногая и растрепанная блондинка томно посмотрела в камеру, дотронувшись рукой ко лбу.

Этим фото актриса хотела проанонсировать прямой эфир с фэшн-директором журнала "Grazia" Алисой Жидковой, сделав репост объявления со странички глянца.

"Соскучились по нашим эфирам? Поговорим со Светланой о кино, моде, звездных выходах и ностальгии по фестивалям.😍", - говорится в подписи.

Пользователи кинулись обсуждать этот атмосферный снимок. За несколько часов пост лайкнули более 5 000 человек.

"Очень люблю актрису! Но фото, как для плейбоя... Думаю, такие откровения теряют интерес к тем кому они направлены, но за исключением профессионалов - режиссёров..."

"Фото супер!!!😍"

"Какие ноги💜🤗"

"Особенно нравятся ваши фильмы, где вы такая по характеру, как на фото 🌷"

"Класс за ноги Света😂👍"

"Давно хотел Вам сказать, Светлана. В секторе для прыжков в высоту, внешне Вы ничем не будете отличатся от действующих спортсменок... Кроме красоты, разумеется"

"Красивая фотография! Обожаю черно-белое фото!👏👏👏"

"Всегда восхищают профессионалы, которые из тандема красивой женщины и стула могут сотворить шедевр 👏"

Ранее мы сообщали, Ходченкова предстала в неожиданном образе - в пышном платье черного цвета, будоражащем своим оригинальным кроем. Звезда сверкнула стройной ножкой, появившейся из необъятной юбки. Кроме того, чего только стоит прическа Светланы - такой ее фанаты еще не видели.

Напомним, роскошная блондинка из фильмов "Квартал 95" показала себя без косметики

А еще Politeka писала, что блондинка из фильмов «Квартал 95» взбудоражила жарким образом в тесном корсете