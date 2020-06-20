Российская актриса Светлана Ходченкова, которая играла в нескольких фильмах производства «Квартал 95», удивила откровенным ярким соблазнительным образом

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала фото с подругой, редактором Elle Екатериной Мухиной. Девушки шли по главной площади российской столицы. Они были одеты в роскошные наряды и в целом выглядели как модели с обложки журнала.

Ходченкова была одета в обтягивающее черное платье с разрезом на ноге. Она немного задрала платье таким образом, чтобы оголить свои стройные ножки. Актриса поздравила с днем рождения подругу, отметив, что восхищается ей.

За час ее пост собрал более 12 тысяч лайков. В комментариях ей и ее подруге оставили массу комплиментов.

«Какие красавицы», «Нельзя с такой красотой в центре столицы разбивать сердца и такой легкой походкой дорогу», «Люблю», «Прекрасные женщины мира», «Королевы!», «Вот это ноги, я понимаю», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Светлана Ходченкова поделилась откровенным кадром, на котором предстала в широком вязаном свитере, позабыв о штанах. Актриса эффектно расставила длинные ноги. Распущенные волосы 37-летней звезды добавили пикантности фотографии.

Напомним, что Светлана Ходченкова покрасовалась, приспустив кружевной пеньюар: сногсшибательное фото.

Как сообщала Politeka, длинноногая блондинка из фильмов "Квартал 95" устроила опасные игры с огнем.

Также Politeka писала, что Светлана Ходченкова покрасовалась в полупрозрачном платье, эффектное фото.