29-летняя российская блогерша и ведущая шоу "Орел и решка" Настя Ивлеева эпично отпраздновала 17 миллионов фолловеров в Инстаграм - был не только салют

Как передает Politeka.net, в сети разгорелся нешуточный скандал по поводу того, что Ивлеева, отметив радостное событие, хлебнула шампанского и уселась за руль в нетрезвом виде. Как раз накануне этого по той же причине - пьяного вождения - в трагическое ДТП угодил актер Михаил Ефремов, протаранивший в центре Москвы фургон "ВАЗ" и отправивший на тот свет водителя этого авто.

Телеграм-канал Mash проинформировал, что нарушительницу Ивлееву разыскивают правоохранители.

"Своим подписчикам Настя призналась, что выпила. После сториз Ивлеевой ориентировки на ее тачку разослали по постам ГАИ", - говорится в сообщении.

"Господа, буквально один глоток сделала за салютик, за победу, и поехала домой...", - пыталась оправдаться блогерша.

В сети поднялся небывалый переполох, и на волне хайпа Ивлеева показала всем, кто обвиняет ее в нетрезвом вождении, средий палец.

"А рации были ?? Звуки Биу Биу ?", - спрашивают у нее пользователи в комментариях под фото в Инстаграм. "Коптер, а потом погоня😂", - ответила Настя.

"Еще не пишут о том, как тебя разыскивают?)", - поинтересовались у блогерши. "Да вот сама жду😂", - поспешила с ответом звезда.

Ивлеева с сарказмом отнеслась к реакции сети и, кажется, не особо переживает, что получит какое-либо наказание: "Так, пока меня разыскивают все гаишники Москвы, я задаюсь вопросом, съесть ли этот прекрасный макарун?"

Напомним, бесшабашная Ивлеева из "Орла и решки" оконфузилась на шесте, зарядив ногой не туда

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