Популярная российская телеведущая Настя Ивлеева из «Орла и Решки» удивила выходкой на улице
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Москва су*ка», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованном снимке Ивлеева позирует возле машины, задрав ногу в мини-шортах и крохотном топе.. Также ведущая сделала геотег, показав, что в тот момент находилась на Воробьевых горах. Снимок стал причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
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«Ля какая цаца», «икона», «самая лучшая», «богиня», «Вызывайте пожарных, это огонь», «Стильная и самая прикольная», «лучшая», «офигенно», «красотка», «нереалка», - пишут они.
Как сообщалось ранее, известная телеведущая Настя Ивлеева поразила публику новым образом.
Звезда предстала в стильном, и одновременно, каком-то нежном стиле. Звезда надела голубую футболку, которая подчеркнула ее прелести и светлые джинсы, выделившие ее пятую точку.
Рядом с красоткой находилась розовая сумочка. Образ завершили и другие украшения.
Настя приняла пикантную позу: она оперлась руками о машину, выставив назад упругие ягодицы. При этом звезда не улыбалась, а спокойно смотрела в камеру.
Напомним, что Настя Ивлеева показала, какой серой мышкой была до карьеры ведущей, фото поражают: «Другой человек».
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