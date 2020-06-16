Популярная российская телеведущая Настя Ивлеева из «Орла и Решки» удивила выходкой на улице

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Москва су*ка», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Ивлеева позирует возле машины, задрав ногу в мини-шортах и крохотном топе.. Также ведущая сделала геотег, показав, что в тот момент находилась на Воробьевых горах. Снимок стал причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Ля какая цаца», «икона», «самая лучшая», «богиня», «Вызывайте пожарных, это огонь», «Стильная и самая прикольная», «лучшая», «офигенно», «красотка», «нереалка», - пишут они.

Как сообщалось ранее, известная телеведущая Настя Ивлеева поразила публику новым образом.

Звезда предстала в стильном, и одновременно, каком-то нежном стиле. Звезда надела голубую футболку, которая подчеркнула ее прелести и светлые джинсы, выделившие ее пятую точку.

Рядом с красоткой находилась розовая сумочка. Образ завершили и другие украшения.

Настя приняла пикантную позу: она оперлась руками о машину, выставив назад упругие ягодицы. При этом звезда не улыбалась, а спокойно смотрела в камеру.

Напомним, что Настя Ивлеева показала, какой серой мышкой была до карьеры ведущей, фото поражают: «Другой человек».

Как сообщала Politeka, бесстыжая Настя Ивлеева посветила огромным декольте перед Ургантом: "муж посмотрел?".