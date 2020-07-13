Відома модель Олена Омович, яку називають українською Кардашьян, підкорила досконалостями біля дзеркала

Красуня постійно хвалиться своїми великими об'ємами в Instagram, пише Politeka.net. І це не дивно, адже модель витрачає багато коштів і зусиль для підтримки зовнішності.

Так, на одних з останніх кадрів в сторіз Омович з'явилася в чорній білизні, яка підкреслила її шикарні груди.

До речі, українська знаменитість нещодавно зробила нову операцію по збільшенню бюста, тож і тепер не упускає можливості похвалитися формами, адже вони: "Ого, які величезні".

Олена позувала біля дзеркала, навівши телефон на нього, на тлі можна було почути пісню одного із зарубіжних виконавців.

Красуня засвітила не тільки пишні груди, але тонку талію, а також непишні стегна з маленькими трусиками на тонких бретельках. Стрункі ніжки теж привертають увагу.

В пупку красуні не можна не помітити блискучу сережку, яка і надала акценту плоскому животику.

Модель не тільки дивилася в камеру, а також грала з волоссям. Варто відзначити, що по всій видимості, Олена була без макіяжу. Розкосі очі та пухкі губи виглядають чудово і без косметики

Кадри не зібрали багато лайків та коментарів, адже були оприлюднені в сторіз.

Нагадаємо, Олена Омович постала в білому топіку, який ледь утримував груди.

Варто відзначити, що зірка нещодавно знову збільшила груди, тому не втомлюється нею хвалитися.

Білий топік виглядав чудово на величезних принадах, при цьому тонкі бретельки натяглися на плечах. Фото вийшло дуже красивим.

Нагадаємо, українська Кардашьян потрясла вологими "булочками" прямо під дощем

А ще Politeka писала, що українська Кардашьян задерла міні-спідницю, засвітивши свій скарб

Також Politeka повідомляла, що українська Кардашьян в мініатюрному топі вразила талією