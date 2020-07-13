Відома українська співачка Злата Огневич показала свою білизну

Артистка опублікувала спекотне фото в своєму Instagram, передає Politeka.net. Зірка позувала в білій сорочці, яку без сорому розстебнула.

Виявилося, що красуня одягла червоний ліфчик з мереживом. Білизна підкреслила ідеальні форми української знаменитості. Груди підвелися, при цьому лямки білизни натяглися на плечах.

Злата позувала, нахиливши голову. Волосся красуня розпустила, закинула його за вушка, блиснувши сережками.

"... Моє тіло Моє діло! Буде так, як я захотіла ... 💕 Афірмація на сьогодні!", - написала співачка.

За годину пост зібрав понад 2000 лайків та багато коментарів.

"Супер сексі!!!🔥🔥🔥", "Колір волосся взагалі не пасує!Назад в шатенку!", "Дозвольте Вам заперечити. Не може бути все так як Ви захочете. Але може бути в цьому і є краса?", "Красуня, у відмінній формі!", "Краса🔥🔥🔥", "дуже красива Злата", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Злата Огневич записала досить відвертий кліп на пісню "Гола правда".

Героїня кліпу викрала хлопця і робила з ним все, що прийде в голову, а коли награлася, як він колись з нею, вона кинула роздягненим у лісі.

Раніше повідомлялося, що співачка Злата Огневич в бесіді з Катею Осадчою розповіла цікаві моменти. Співачка була депутатом 14-15-х роках від партії Олега Ляшка. Ходять чутки, що красуня була в стосунках з главою тоді ще АП.

"Якщо б у мене був такий чоловік або зв'язки з політикою, я мала б, напевно, зараз будинок за Києвом, про який я давно мрію, якесь круте авто", - відповіла Злата.

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