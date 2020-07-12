Відома співачка Тетяна Котова, екс-солістка «ВІА Гри», приголомшила шанувальників порцією пікантних фото

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram 34-річна красуня опублікувала дві фотографії, на яких позує в нижній білизні, передає Politeka.net.

На знімках Тетяна з ногами залізла на невеликий диванчик. На ній – білий комплект мереживної нижньої білизни, що вигідно підкреслює свіжу засмагу артистки, а також новий тон волосся.

Особливої чарівності кадрам додають троянди, одну з яких Тетяна піднесла до обличчя, а інші квіти – біля її ніг.

«🌹🥰Понад усе на світі я люблю пробувати нове, експериментувати, пізнавати і вчитися. Так народжується творчість, створюються проекти і навіть такі знімки... 📸🧡», – підписала вона фото.

Шанувальники не стільки перейнялися філософією зірки, скільки оцінили її зовнішні дані, які, слід зазначити, не дарма принесли їй масу титулів на конкурсах краси.

«Серце, поверни моє серце❤️❤️❤️», «Вау, ви проста шикарна», «Як на картинах», «Хіба можна бути красивою такою😍», – розсипаються в компліментах фанати співачки.

Як відомо, в культову групу Тетяна потрапила в березні 2008 року. Про кастинг, який проводять продюсери групи «ВІА-Гра», Таня дізналася випадково, такий шанс вона не могла упустити. Яскрава, артистична, граціозна блондинка сподобалася Костянтину Меладзе. Тетяна Котова стала третьою солісткою жіночого колективу, замінивши Віру Брежнєву.

За два роки роботи у «ВІА гри» у співачки з'явилися шанувальники і фан-клуб. Тетяна разом з Альбіною Джанабаєвою та Меседою Багаудіновою знялася в декількох популярних кліпах, серед яких улюблені меломанами «Американська дружина» і My Emancipation.

Рішення яскравою солістки покинути колектив в кінці березня 2010 року виявилося несподіваним для учасниць групи і шанувальників Тані. Котова стверджує, що переросла формат жіночого тріо, перестала розвиватися творчо. Але таблоїди написали, що причина відходу – конфлікт з учасницями «ВІА Гри».

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