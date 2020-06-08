Известная певица Татьяна Котова, бывшая солистка группы "ВИА Гра", показала, как отдыхает

На фото красотка сидела в красном купальнике на лежаке, позируя перед камерой в профиль. Татьяна дополнила образ полотенцем, которым обвязалась на пятой точке. Котова раздвинула ноги на фото, а сама была с распущенными волосами и смотрела в объектив камеры. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Если я не могу расслабиться или сосредоточится на чем-то и вокруг все отвлекает, я открыла для себя недавно новый лайфха", - написала красотка.

Фанаты успели поставить почти 3 тысячи лайков и написали несколько комментариев:

"Привет Таня! Мне хватает релаксирующей музыки, чтобы не забывать про медитацию, ведь в этом деле главное это монотонно повторяющиеся действия в мыслях. Но это является дополнением, а не заменой", "Вав. Вав. Вав. Вав. Какие красивые волосы! Налюбоваться невозможно, такою красотою!", "Татьяна , вы прекрасны, отлично выглядите", "Живое сокровище".

Ранее мы сообщали, что экс-солистка группы "ВИА Гра" Татьяна Котова показала свою красоту со всех сторон.

Для последней фотосессии Татьяна Котова нарядилась в черный топ с широкими рукавами и огромным вырезом. Она придала кадрам еще большей пикантности, приспустив одежду ниже плечей.

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