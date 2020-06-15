Модель, известная певица Татьяна Котова, которая является бывшей солисткой группы "ВИА Гра", выставила напоказ свои прелести

Артистка опубликовала новый горячий кадр в своем Инстаграм, пишет Politeka.net. На снимке Котова предстала в зеленом платье на тонких бретельках, одну из которых спустила с плеча.

Пышная грудь певицы выпирала из глубокого декольте и выглядела очень соблазнительно. Модель завершила образ аксессуарами.

Котова распустила волнистые волосы и закинула их набок. Артистка смотрела в камеру и улыбалась. Казалось, на ее лице практически нет макияжа.

В посте красотка призналась, что хотела много раз забросить свой Инстаграм и не будь она артистом, она бы не сидела в соцсетях.

"Я рада делиться здесь своей жизнью именно с поклонниками моего творчества по большей части и я благодарна, что вы со мной тут в ожидании каждой новой песни и теперь уже и инста-рубрик. 👍🏻 ", - написала Котова.

Далее звезда предложила угадать, какую рубрику она будет вести с завтрашнего дня.

За час пост собрал более 1,5 тысячи лайков и много комментариев.

"Рыжая лисица! 🦊😍 Такая милейшая!!!", "Ты и так как сладкая клубничка", "Не надо бросать.", "Спорт 😜", "Танечка, Ты выглядишь очень красиво сегодня 😻💃👑", "принцесссааа😍", "Всегда с трепетом жду новые публикации💕 Спасибо, мое милое солнышко, что стараешься радовать нас каждый день. Ты чудо😘", "Секси красотка Татьяна", "В постели с Котовой😻 😬😁😁😁", "Красотка,не покидай нас!", "О ведение инстаграма?🌿💚", - написали пользователи сети.

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