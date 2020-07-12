Модель білизни і купальників Анастасія Квітко, яку називають "російською Кардашьян", похвалилася апетитними формами

Як повідомляє Politeka.net, модель Анастасія Квітко має нестандартні параметри фігури, у неї видатні сідниці і пишні груди, які вона не приховує, а постійно демонструє у відвертих вбраннях.

Новий знімок захопив численних шанувальників знаменитості, адже вона показала пишну фігуру в незвичайному і сміливому купальнику.

У мережі Instagram існує безліч фанатських сторінок пишнотілої моделі. На одній з них з'явилося фото Квітко в спокусливому вбранні.

Цього разу модель порадувала пляжними кадрами, де позує в бікіні яскравого забарвлення – в бузковому кольорі. Верх купальника ледь прикриває пишні груди знаменитої красуні, на ній вона і вирішила зробити акцент. Квітко сидить біля басейну та загорає, демонструючи своє розкішне тіло і смугляву шкіру.

Образ доповнили вільно розпущене по плечах волосся і сонцезахисні окуляри. Крім того, вона використала макіяж в натуральних тонах.

Користувачі мережі не приминули зазначити, якою зачаровуючою і розкутою виглядає "російська Кардашьян" в цьому купальнику:

"найкраща дівчина в світі 🌺", "Приголомшлива краса 😍", "Привіт дитинко красива дівчина", "Яка дивна картина", "Запалює малятко", "Ідеальна форма пісочного годинника", "Куколка, вражає, просто ідеальна!", "Вигляд буквально засліплює".

Нагадаємо, що російська Кардаш'ян ледве вмістила пишний бюст в непристойно глибокому декольте.

Як повідомляла Politeka, російська Кардаш'ян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.