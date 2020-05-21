Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, показала пышные формы в летнем образе

Девушка решила отдохнуть на пляже и поделилась оттуда ярким фото. В этот раз она примерила купальник со звериным принтом в черно белую полосочку на тонких лямках и прикрыла ягодицы тонкой лавандовой тканью, сообщает Politeka.

Девушка также дополнила нежный образ черной широкополой шляпой и повернулась боком к объективу, демонстрируя свои достоинства с выгодного ракурса. Как известно, девушка тщательно выбирает выгодные позы для фото и всегда их фотошопит, чтобы фигура выглядела идеально. Поклонники сразу отреагировали:

«Ух ты», «Que colota rica 🤑», «Ооооооо, куколка любит поражать так, как ты бы хотел, чтобы я всегда тебя такой видел», «😍😍😍🔥🔥Воу, это очень сочно😋😋», «абсолютно красивая женщина ты моя мечта, ты всегда такая замечательная», «Целую тебя моя любовь Фабио чао», «Вау вау вау ты хорошо выглядишь».

До этого девушка показала всю себя и свои главные достоинства в простой шелковой пижаме ярко-бирюзового оттенка. Похоже, модель совсем не стесняется своих внушительных достоинств, ведь с каждым разом старается делать фото с акцентом на ее тело. При этом Анастасия очень редко показывает себя в домашнем виде.

На новом, почти домашнем кадре, девушка позировала без макияжа и с распущенными волосами, показывая достоинства на фоне городского пейзажа. При этом девушка намеренно спустила тонкие лямки платья с плеч, придав пикантности своей позе.

Поклонники сразу же написали множество комментариев:

«Хорошая ночная рубашка», «Вы очаровательны, как конфетка без обертки», «Натуральная зеленая красота 👌 Я люблю тебя», «...вы убиваете меня. Абдул», «это классика», «Белла, ты соблазняешь, прежде всего, когда ты делаешь это. 😘🌹», «О, мой бог», «Ты мой любимый вид женщины, детка, baby ❤️ 🔥 🔥 😘 💯 💜 💙 ❤️ 🔥 🔥 😘 💯».

Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте:

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.