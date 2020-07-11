Модель Анастасія Квітко, яка прославилася як російська Кім Кардаш'ян, похвалилася розкішною подружкою
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
Подружка моделі позує в крихітному білизна і джинсовому топі, який ледь витримує значні форми дівчини. При цьому вона задерла ногу, підкреслюючи ідеальні вигини.
«Це пожежа!», «ти божевільна! Ти супер! Бомба», «вау, які принади. З біса гарна», «божественна краса», «у мене аж слюні потекли від такої краси», «у тебе все подружки такі красиві?», «гарна у тебе подружка», - пишуть у коментарях.
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До цього повідомлялося, що модель Анастасія Квітко, яка прославилася як російська Кім Кардаш'ян, показала неймовірно фігуристу подружку.
Так, дівчина позує в мінісукні з глибоким декольте, яке максимально підкреслює її значні принади. При цьому ззаду в дзеркалі видно інші принади красуні.
Звернемо увагу, що самі кадри Квітко вирішила ніяк не підписувати, хоча це не завадило користувачам мережі буквально "розсипатися в компліментах. Багато з них захопилися неймовірною красою і формами зірки, а також сміливим нарядом дівчини.
Нагадаємо, що російська Кардаш'ян ледве вмістила пишний бюст в непристойно глибокому декольте.
Як повідомляла Politeka, російська Кардаш'ян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.