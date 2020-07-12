Модель белья и купальников Анастасия Квитко, которую называют "российской Кардашьян", похвасталась аппетитными формами

Как сообщает Politeka.net, модель Анастасия Квитко имеет нестандартные параметры фигуры, у нее выдающиеся ягодицы и пышная грудь, которые она не скрывает, а постоянно демонстрирует в откровенных нарядах.

Новый снимок восхитил многочисленных поклонников знаменитости, ведь она показала пышную фигуру в необычном и смелом купальнике.

В сети Instagram существует множество фанатских страничек пышнотелой модели. На одной из них появилось фото Квитко в обворожительном наряде.

В этот раз модель порадовала пляжными кадрами, где позирует в бикини яркой расцветки – в сиреновом цвете. Верх купальника едва прикрывает пышную грудь знаменитой красавицы, на ней она и решила сделать акцент. Квитко сидит у бассейна и загорает, демонстрируя свое роскошное тело и смуглую кожу.

Образ дополнили свободно распущенные по плечам волосы и солнцезащитные очки. Кроме того, она использовала макияж в натуральных тонах.

Пользователи сети не приминули отметить, какой завораживающей и раскрепощенной выглядит "русская Кардашьян" в этом купальнике:

"лучшая девушка в мире 🌺", "Потрясающая красота 😍", "Привет детка красивая девушка", "Какая удивительная картина", "Зажигает малышка", "Идеальная форма песочных часов", "Куколка, поражаешь просто идеальная!", "Вид буквально ослепляет".

Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте.

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.