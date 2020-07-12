Дружина популярного українського співака і шоумена Дмитра Монатіка здивувала шанувальників яскравим літнім фото, на якому став помітним животик

Як передає Politeka.net, серію фото красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Ірина була одягнена в довгий рожевий сарафан з глибоким декольте. Під низ вона не стала надягати білизну, але її груди виглядали вражаюче великими. Крім цього, шанувальники звернули увагу на животик Ірини. Деякі подумали, що красуня знову вагітна.

«Безцінна фотосесія, так як фотограф - старший син. Для гарного кадру потрібно - супер чудове плаття», - підписала Ірина фото.

За кілька годин її пост зібрав понад 5 тисяч лайків. Не витримала і оцінила фото співачка Надя Дорофєєва. Вона також залишила під постом сердечка. В коментарях Ірині залишили багато теплих слів.

«Іринко, Ви прекрасна)) П. С. - щасливий стан вже не приховати», «Краса неймовірна!!! Кохання!!!», «Як квіточка! Легка! Чарівна», «найкращий фотограф це син. Синочок молодець», «Іра. Ви - душа!», «Щастя так заразливо», «Яка ви чудова», - пишуть користувачі мережі.

Зазначимо, що Ірину вже неодноразово підозрювали у третій вагітності. Зараз пара виховує двох синів.

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