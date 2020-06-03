Дружина відомого українського співака Дмитра Монатіка (MONATIK), Ірина, порадувала видом в купальнику

Красуня раніше публікувала знімки з пляжу і, мабуть, сумує по проведенню часу під жарким сонцем, пише Politeka.net. Ірина опублікувала архівне гаряче фото в купальнику.

Дружина співака позувала в чорному купальному вбранні, яке підкреслило пишні груди, тонку талію і красиві стегна.

Красуня виставила струнку ніжку вперед, щоб зробити силует стрункішим.

Волоссям зірки грався вітер. Ірина посміхалася і дивилася в камеру.

Фото вийшло дуже спокусливим, яскравим і неймовірно красивим.

"Як же цього літа, хотілося б опинитися на березі океану♥️☀️і відчувати це відчуття щастя, яке дарує перебування на пляжі, в колі рідних і близьких людей...", - написала Ірина.

За чотири години пост зібрав понад 5000 лайків та багато коментарів.

"Щиро сподіваємося що це літо буде чудовим теплим і повним ритму〽️🙌🏾🙏🏽", "Ірино😍😍😍😍одягнена в сонце 🙌🏻", "Богиня😍😍😍😍😍🔥🔥", "Шикарна 🔥", "Яка ви сонячна", "🔥🔥🔥❤️ Космічна краса 😍", "Красотуличка! Все буде і навіть океан літо", "обожнююю♥️♥️♥️♥️", "Ірочка ❤️", "Прекрасна фігура 💋", " Афродіта ", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Монатік опублікував фото з щорічної церемонії премії Brit Awards. Артист з дружиною Іриною потрапили на захід в ролі глядачів. Дмитро позував з Іриною в машині по дорозі на премію.

Співак був одягнений в чорний костюм, а на його голові красувався незвичний в'язаний капелюх. Ірина одягла відверте боді в білизняному стилі.

Нагадаємо, що Дмитро Монатік прикрив оголену дружину одного черепашкою: «Неймовірна…».

А ще Politeka писала, що в сім'ї Монатіка поповнення, фото малятка підірвали мережу: "Яка краса! Ви наважилися!".

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