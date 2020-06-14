Раніше він про це не розповідав

Монатік вперше розповів, коли вони з Іриною Демічевою одружилися

Популярний український артист не любить ділитися подробицями свого життя з громадськістю. Так, раніше він ніколи не розповідав про те, коли одружився на своїй другій половині. Однак, зараз співак вирішив відкрити цю завісу таємниці і поділився деякими деталями в програмі «Світське життя».

Так, артист розповів, що в цьому році вони з Іриною святкують восьму річницю свого шлюбу. При цьому Монатік зазначив, що вони чекають десятирічного ювілею весілля, щоб відзначити його з особливим розмахом і відправитися в романтичну подорож, якої у них не було після самого весілля.

Артист також розповів, що їх одруження було дуже скромним. Вони були в загсі тільки удвох, а після розпису відправилися в ресторан. За словами співака, тоді вони дозволили собі замовити страви, які не могли спробувати раніше.

«Класно посиділи, посміялися», - згадує Монатік.

Він додав, що гучні урочистості точно не для них з дружиною.

«Я дуже боюся вставати, тости там говорити і всі ці моменти. Це точно не наше», - пояснив артист.

До цього ми писали, що дружина Монатіка Ірина порадувала видом в купальнику. Красуня раніше публікувала знімки з пляжу і, мабуть, сумує по супроводженню під жарким сонцем.

Дружина співака позувала в чорному купальному вбранні, який підкреслив пишні груди, тонку талію і красиві стегна.

Красуня виставила струнку ніжку вперед, щоб зробити силует стрункішим.

Нагадаємо, спекотна дружина Монатіка похвалилася ідеальними формами в купальнику.

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