Дружина популярного українського виконавця Дмитра Монатіка порадувала фанатів і показала, як відпочиває з сім'єю

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Чудовий сімейний день ☀️💕#ВЕЧЕРиНОЧКА в домашніх умовах», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімках Ірина позує в надувному басейні з іграшкою. А на інших знімках сам Монатік прогулюється з дітьми. Знімки спровокували справжній бум з боку її прихильників.

«Просто мрія», «коло – бомба», «Потрібно відходити після знімальних "вечериночних" днів», «класно відпочили», «милота», «ви реально весела сімейка», «це так мило», - пишуть вони.

До цього ми писали, що дружина відомого українського співака Дмитра Монатіка (MONATIK), Ірина, порадувала видом в купальнику

Красуня опублікувала знімки з пляжу і, мабуть, сумує по супроводженню під жарким сонцем, пише Politeka.net. Ірина опублікувала архівне гаряче фото в купальнику.

Дружина співака позувала в чорному купальному вбранні, який підкреслив пишні груди, тонку талію і красиві стегна.

Красуня виставила струнку ніжку вперед, щоб зробити силует стрункішим.

Волоссям зірки грався вітер. Ірина посміхалася і дивилася в камеру.

Нагадаємо, що Дмитро Монатік прикрив оголену дружину одного черепашкою: «Неймовірна…».

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