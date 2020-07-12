Жена популярного украинского певца и шоумена Димы Монатика удивила поклонников ярким летним фото, на котором стал заметным животик

Как передает Politeka.net, серию фото красотка опубликовала на своей странице в Инстаграм. Ирина была одета в длинный розовый сарафан с глубоким декольте. Под низ она не стала надевать белье, но ее грудь выглядела впечатляюще большой. Кроме этого, поклонники обратили внимание на животик Ирины. Некоторые подумали, что красотка снова беременна.

«Бесценная фотосессия, так как фотограф - старший сын. Для хорошего кадра нужно - супер чудесное платье», - подписала Ирина фото.

За несколько часов ее пост собрал более 5 тысяч лайков. Не выдержала и оценила фото певица Надя Дорофеева. Она также оставила под постом сердечки. В комментариях Ирине оставили много теплых слов.

«Ирочка, Вы прекрасна)) П.С - счастливое положение уже не скрыть», «Красота невероятная!!! Любовь!!!», «Как цветочек! Летящий и лёгкий! Волшебная», «Самый лучший фотограф это сын. Сыночек молодец», «Ира. Вы - душа!», «Счастье так заразительно», «Какая вы чудесная», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Ирину уже неоднократно подозревали в третьей беременности. Сейчас пара воспитывает двоих сыновей.

Напомним, что жена Монатика похвасталась идеальными формами в купальнике: «Афродита».

Ранее Politeka писала, что Монатик неожиданно выдал подробности личной жизни с красоткой-женой: «Это точно не наше».

Также Politeka сообщала, что роскошная жена Монатика устроила влажные игрища на отдыхе: «Просто мечта».