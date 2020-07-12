Онук російської співачки Алли Пугачової, актор та виконавець Микита Пресняков спробував себе у ролі коміка

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram артист опублікував смішне відео, яке зняв і змонтував самостійно. Він з'явився в образі дурного друга, який не знає, як включити мікрохвильовку і кличе на допомогу сусіда. Всі ролі в короткому ролику Микита зіграв сам.

«У всіх є друг рукожоп», - підписав забавний ролик Пресняков.

За три години його пост зібрав понад 15 тисяч переглядів. В коментарях йому залишили масу приємних відгуків.

«Смішний такий», «Креативно, весело і легко!!! З радістю дивилася б продовження подвигів супер героя», «Батіна либа», «Вам треба зніматися в кіно», «супер - герой! Дуже смішно вийшло!», «Шедевр», «Вау», - пишуть люди.

У коментарях також був і негатив. Одна з прихильниць зазначила, що сам Пресняков нічого в житті не досяг, судячи з його відео.

«У мене таке відчуття, що ти своє місце не знайшов в цьому житті, ти син Преснякова і Орбакайте, онук Пугачової і все», - зазначили в коментарях.

Пресняков не став мовчати і вибухнув гнівним посланням з використанням лайки.

«Звичайно, для тебе це «і все» ти ж в душі не е** чим я займаюся, і чого досяг, а ще щось вякаєш», - написав він, додавши, що у всьому винні ЗМІ, які вішають на нього ярлики.

Нагадаємо, що знавіснілий Пресняков поглумився над відомим музикантом і зняв все на відео: "Чітко".

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