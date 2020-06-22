Артист розповів про не дуже хорошу ситуацію

Співак, онук російської примадонни Алли Пугачової, Микита Пресняков показав свої небезпечні розваги

Артист опублікував відео, на якому зображений у довгій майці і шортах, повідомляє Politeka.net. Хлопець активно катається на скейтборді, виконуючи всілякі трюки. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

При цьому видно, як онук примадонни задоволений своїм заняттям, адже його обличчя осяває посмішка.

В пості співак розкрив, що з ним сталася біда деякий час назад. Виявилося, син співачки Крістіни Орбакайте пошкодив ліву руку під час катання на скейті.

В результаті його доставили в лікарню Скліфосовського і вправляли кістки.

"Якщо мені не зраджує пам'ять, то по батькові лікаря Іванович 😅 в будь-якому випадку, хочу ще раз сказати спасибі за надану допомогу! В будь-які часи, ви наші герої! Мільйони людей кажуть #СпасибоМедикам у 2020 році, у зв'язку з пандемією... День медичного працівника є, як ніколи, особливою і значущою подією", - написав артист.

За півгодини пост зібрав понад 3000 "лайків" і трохи коментарів.

"Будь здоровий, Микито! 👏🏻🐥І нехай буде здорова вся твоя чудова сім'я!💕", "Молодець супер!", "👍🎉здоров'я вам Микита!!!", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Микита Пресняков записав відео в своєму Instagram, яке починається з того, що артист дивиться відео з участю репера 6ix9ine.

Далі артист відкриває програму фотошоп, в якій вставляє обличчя репера на фото персонажа серіалу "Гра престолів" Матері Драконів.

Раніше повідомлялося, що дружина Преснякова, Олена, позбулася одягу і лягла в траву, прикрившись простирадлом. Дівчина змахнула волосся і поклала голову на подушку, нібито заснула.

Нагадаємо, юна невістка Пугачової налякала зовнішністю, повторивши подвиг Ані Лорак: "Які губища".

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