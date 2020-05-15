Співак, онук російської примадонни Алли Пугачової, Микита Пресняков вирішив пожартувати над одним з реперів

Микита відповідне відео розмістив у своєму Instagram, повідомляє Politeka.net. Ролик починається з того, що Пресняков дивиться відео за участю репера 6ix9ine, у якого на голові є довгі білі дреди. (Щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки)

Далі артист відкриває програму фотошоп, в якій вставляє обличчя репера на фото персонажа серіалу "Гра престолів" Матері Драконів.

Після цього Микита сміється, показуючи результат роботи.

"Коли мені різко приходить якась ідея 😂", - написав автор посту.

Майже за годину пост зібрав понад 3000 "лайків" і багато коментарів.

"І скільки часу пішло на це?" "Шедевральне фото вийшло 😂", "Никитос це круто! 👍❤️💋😂", "Хахахах, чітко😂😂🙌", "Це геніально", "Йшов якийсь там тиждень карантину", "Крутяк🔥", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Микита Пресняков вже п'ять років виступає з групою Multiverse.

Нещодавно він записав відеокліп на пісню "Тінь" в парі з Женею Мильковским з групи «Нерви».

Алла Пугачова поділилася успіхами онука у своєму Instagram.

Раніше повідомлялося, що дружина Микити Преснякова, Альона, показала свою нову весняну фотосесію.

На кадрах Преснякова позує в дуже простому, але при цьому не менш стильному образі: у джинсах із завищеною талією і простій білій сорочці.

Модель також використовувала мінімум косметики.

Нагадаємо також, що дружина Микити Преснякова приміряла новий образ. Дівчина сфотографувалася кам'яних сходах у вузькому білому корсеті і спортивних шортах.

Нагадаємо, дружина Преснякова налякала зовнішністю, повторивши подвиг Ані Лорак: "Які губища".

Як повідомляла Politeka, дружина Преснякова заворожила принадами в піджаку на голе тіло: «Це протизаконно».

Також Politeka писала, що дружина Преснякова показала вигини в облягаючому топі без білизни: "Які губки...".