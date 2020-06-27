29-річний онук Примадонни російської естради Алли Пугачової Микита Пресняков взяв участь у новому челленджі

Якому саме – молодий чоловік показав на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, передає Politeka.net.

Вбравшись у футболку з ліліями і довгі шорти, Микита тричі піднявся на руках на перекладині, причому кожен новий підйом він виконував, не стаючи на землю.

Як видно на записі, останній захід дається хлопцеві з великими труднощами, проте він не здається.

«Не вихід сили) поки не навчився... але на шляху до цього) коротше, завдання 3 рази поспіль забратися на турнік таким методом», – підписав він відео, відзначивши в публікації друзів, яким передає естафету.

Зазначимо, що онук Пугачової любить травмонебезпечні розваги. Так, нещодавно він показав, як катається на скейтборді, виконуючи всілякі трюки. При цьому видно, як артист задоволений своїм заняттям, адже його обличчя осяває посмішка.

Упості Микита розповів, що недавно з ним сталася біда. Виявилося, син співачки Крістіни Орбакайте пошкодив ліву руку під час катання на скейті. В результаті його доставили в лікарню Скліфосовського і вправляли кістки.

Як відомо, Пресняков-молодший вже п'ять років виступає з групою Multiverse, але поки не завоював такої народної любові, як бабуся і батьки. Нещодавно він записав відеокліп на пісню «Тінь» у парі з Женею Мільковским з групи «Нерви».

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