Модель Міла Кузнєцова, яка є власницею розкішного бюсту, продовжує розбурхувати мережу
Цтього разу дівчина з 13 розміром грудей поділилася знімком, на якому вона позує в басейні з прозорою водою, передає Politeka.net.
На фотографії, опублікованій в соціальній мережі Instagram, Міла постала в блакитному купальнику в квітах, верх якого насилу утримує багатство українки.
Дівчина демонструє не тільки розкішний бюст, але і вже досить пристойну засмагу на шкірі.
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«Як багато знають, як жити. Як мало щасливо живуть», – підписала фотографію Кузнєцова.
За перших півгодини фото зібрало понад тисячу лайків і десятки коментарів, більшість з яких писали іноземці, відзначаючи розкішні форми української красуні.
«З таким багатством можна сміливо плавати», – написав один з фоловерів.
Раніше ми розповідали про те, що Міла Кузнєцова 13 розміром і обхватом грудей 133 сантиметри офіційно стала українкою з найбільшими натуральними грудьми. Рекорд зафіксував Національний реєстр рекордів України 9 липня.
Ми також писали, що Міла вразила фото в зеленому платті з хвилюючою зоною декольте. Дівчина для більшого ефекту позувала поруч з кущем з червоними квітами, поклавши руки на пояс. Природно, вся увага була на вражаючих розмірів бюсті красуні, який та без тіні збентеження демонструє.
Модель поміркувала в підписі до цього соковитого знімку про те, що значить літо для українців:
«Літо представляється нам святом життя, з вибухом яскравих і позитивних емоцій. Ось таке маленьке життя...».
Нагадаємо, українка з 13-м розміром грудей виставила напоказ неприкриті булочки
А ще Politeka писала, що українка з 13-м розміром грудей показала з кущів безсоромне декольте
Також Politeka повідомляла, що українка з 13 розміром бюста ледь не розгубила гордість, поки танцювала