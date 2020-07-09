Известная украинская модель Мила Кузнецова стала рекордсменкой Украины благодаря своим впечатляющим формам

Как передает Politeka.net, 9 июля, Кузнецова официально стала украинкой с самой большой натуральной грудью. Рекорд зафиксировал Национальный реестр рекордов Украины.

Как стало известно, объем груди Милы составил 135,5 сантиметров. Предыдущий рекорд составлял 128 см.

Стоит отметить, что Кузнецова еще до установления рекорда вовсю использовала свои пышные формы для построения карьеры. Она работает моделью, рекламирует различные товары и услуги в Инстаграм, где у нее на данный момент почти 600 тысяч подписчиков.

Известно, что Кузнецовой 31 год. Раньше она работала помощником адвоката. Впервые заявила о себе в 2015 году, когда пыталась сражаться за титул самой большой груди Украины. После этого Мила стала частой гостью телепрограмм. А в 2019 году представила Украину на конкурсе «Miss Universe Plus Size».

Стоит отметить, что Кузнецова активно занимается спортом. Несмотря на пышные формы, девушка выглядит очень подтянутой и стройной.

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