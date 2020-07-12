Модель Мила Кузнецова, которая является обладательницей роскошного бюста, продолжает будоражить сеть

В этот раз девушка с 13 размером груди поделилась снимком, на котром она позирует в бассейне с прозрачной водой, передает Politeka.net.

На фотографии, опубликованной в социальной сети Инстаграм, Мила предстала в голубом купальнике в цветах, верх которого с трудом удерживает богатство украинки.

Девушка демонстрирует не только роскошный бюст, но и уже довольно приличный загар на коже.

«Как много знающих, как жить. Как мало счастливо живущих», – подписала фотографию Кузнецова.

За первых полчаса фото собрало более тысячи лайков и десятки комментариев, большинство из которых писали иностранцы, отмечая роскошные формы украинской красавицы.

«С таким богатством можно смело плавать», – написал один из фолловеров.

Ранее мы рассказывали о том, что Мила Кузнецова 13 размером и обхватом груди в 133 сантиметра официально стала украинкой с самой большой натуральной грудью. Рекорд зафиксировал Национальный реестр рекордов Украины 9 июля.

Мы также писали, что Мила потрясла фото в зеленом платье с будоражащей зоной декольте. Девушка для пущего эффекта позировала прядом с кустом с красными цветами, положив руки на пояс. Естественно, все внимание было на впечатляющих размеров бюсте красотки, который та без тени смущения демонстрирует.

Модель поразмышляла в подписи к этому сочному снимку о том, что значит лето для украинцев:

«Лето представляется нам праздником жизни, со взрывом ярких и положительных эмоций. Вот такая маленькая жизнь...».

Напомним, украинка с 13-м размером груди выставила напоказ неприкрытые булочки

А еще Politeka писала, что украинка с 13-м размером груди показала из кустов бесстыжее декольте

Также Politeka сообщала, что украинка с 13 размером бюста едва не растеряла гордость, пока танцевала