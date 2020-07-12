Переможниця проекту "Холостяк 10" Дарина Ульянова блиснула красою в пікантному вбранні

У себе в Instagram дівчина опублікувала фото, на якому була одягнена в незвичайний наряд в сіточку, передає Politeka.net. Дівчина обтягла свої принади тонкою тканиною, яка ледь не світилася. Варто відзначити, що виглядала Ульянова на всі 100%. Вона була гарно нафарбована, а її волосся слухняно лежало на плечах.

«Вперше в Україні! Новий формат шоу «Холостячка». Знаєте, особисто мені, здається ця задумка дуже крутою і, як мінімум, чесною і справедливою по відношенню до жінок. Нарешті – рівноправність», - написала Ульянова.

За словами переможниці шоу, їй дуже цікаво подивитися, як чоловіки будуть боротися за серце єдиної, як будуть впадати за нею.

За півгодини пост красуні зібрав понад 13 тисяч лайків. В коментарях їй залишили масу приємних слів.

«Ура. Нарешті) Буде гарем у жінки))», «Думаю буде гаряче і весело», «Даша яка ж ти красуня», «Як завжди на висоті», «Гарна Даша», «Супер», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Даша Ульянова позувала в коротких шортах і футболці, демонструючи свої довгі ноги. Дівчина залишила розпущеним своє розкішне волосся.

Нагадаємо, що Даша з "Холостяка" у шкіряних шортиках показала, чим полонила нового обранця: «Ось це кульбіти...».

Раніше Politeka писала, що Даша Ульянова після розставання з Максом пустилася у всі тяжкі: "Дорослий дядько з'явився?".

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