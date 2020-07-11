23-річна Даша Ульянова, переможниця десятого сезону проекту "Холостяк", заінтригувала публіку новим романом з чоловіком вдвічі старше її

Як передає Politeka.net, дівчина опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому продемонструвала апетитну фігуру в зухвалих шкіряних шортиках і чорному топі з "пухнастим" верхом.

Даша з розпущеним волоссям і яскравим макіяжем позувала з телефоном в руці перед дзеркалом, ефектно зігнувшись.

"Ви вже і так все знаєте...❤️❤️", - підписала це соковите фото зірка "Холостяка".

Користувачі кинулися обговорювати, що ж такого "вони знають". А вся справа в тому, що нещодавно Ульянова відверто розповіла про свій роман з 43-річним чоловіком після розставання з "Холостяком" Максом Михайлюком. За словами красуні, вона не відчуває ніякої різниці у віці.

"Я йому завжди кажу: "Я кайфую з тобою, тому що я не відчуваю ні якусь там ментальну різницю, фінансову, вікову. Ми на рівних. Сміємося постійно, шлях до мого серця лежить через жарти", - ділилася Ульянова.

"Тут у всіх від інтриги голова обертом"

"Ви звичайно вибачте, про*бати Макса, щоб мутити з мужиком на 20 років старше? Це дно"

"Хороша, чортиця🔥🔥🔥"

"Дуже рада за тебе, ти розумничка💞заслуговуєш на це🔥💟"

"Ох принцеса❤️"

"Класні шорти!"

"Ось це кульбіти вона йому показує...мабуть за всі свої 43 таких не бачив, раз повівся😂😂😂



"20 років різниці , як на мене , забагато..."

"Цікаво про що він з нею говорить цей чоловік старший, там же мозок як у дитини"

Нагадаємо, Даша з "Холостяка" пустилася у всі тяжкі після зради Макса Михайлюка: "Друга Волочкова"

А ще Politeka писала, що в житті пари з "Холостяка" сталося непередбачене, Даша приголомшила деталями: "Макс зізнався, що..."