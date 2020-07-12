Переможниця теле-шоу "Холостяк-10", Даша Ульянова в черговий раз подемонстрировала гнучкість тіла і нарвалася на критику

Як передає Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram 23-річна гімнастка і новоспечена знаменитість розмістила фото в шпагаті.

Дівчина в чорних шортах і яскравій футболці без сорому задерла ногу біля дерева, при цьому притримавши локон розпущеного волосся рукою. Вдалині на фото видніються проїжджаючі автомобілі і набережна Дніпра. По всій видимості, Ульянова позувала біля ресторану.

«Його очима», - лаконічно свідчить підпис до зображення.

Користувачі мережі розділилися в думках. Одні написали, що такими шпагатами гімнастка надихає інших дівчат працювати над собою і прагне бути гнучкою. У той же час інші, навпаки, розкритикували, зазначивши, що крім шпагату Ульянова ще щось вміє робити в цьому житті. Знайшлися і такі, хто порівняв дівчину з відомою епатажної росіянкою Анастасією Волочковою.

«Такими шикарними шпагат ви надихаєте не здаватися і працювати над собою ❤️❤️», «Гарна», «Краща», «Це у*біще що інше може робити ? Жах веде себе як ш*лава», «Вже прям як Волочкова», «В Волочкову перетворюється»- пишуть люди.

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