Переможниця теле-шоу "Холостяк-10", Даша Ульянова продемонструвала шикарну фігуру

Як передає Politeka.net, знімком вона поділилася на своїй сторінці в Facebook.

"Хмари цим літом особливо гарні))) Думки під попереднім фото розділилися подивимося, що буде на цей раз", - підписала дівчина свій пост.



Зазначимо, що останній її знімок піддався критиці з боку передплатників. Даша, одягнувши чорні шорти і яскраву футболку, без сорому задерла ногу біля дерева.

Тоді дівчина начиталася досить негативних коментарів під знімком.

На цей раз, Даша, як їй здалося, поділилася трохи менш відвертим фото. На кадрі вона позувала лежачи на яхті, спокусливо вигнувшись у відвертому купальнику.

Шанувальники Даші і цього разу розділилися в думці: деякі вважали, що фото такого плану є неприпустимими, але були й ті, які захопилися задумкою переможниці "Холостяка".

"Фігурка бомба, втім, як завжди. Найкраща.", "До цього було краще фото", "Гарна дівчинка, красиві фотографії...але їх занадто багато...занадто відверто...", "Дивлюся зараз профіль, прям розбирається у всьому, рекламує все підряд, а на шоу: вбрання базарні, смаку як такого немає, це безглузда інтрига з ким переспав Макс??? Судячи з того що вже дорослий Дядько з'явився, то справа там було не Макса, а в цій дівчині", "Я ні на що не натякаю, але леді себе так не ведуть", - писали під постом дівчини.

Нагадаємо, Даша з "Холостяка" пустилася у всі тяжкі після зради Макса Михайлюка: "Друга Волочкова"

А ще Politeka писала, що в житті пари з "Холостяка" сталося непередбачене, Даша приголомшила деталями: "Макс зізнався, що..."