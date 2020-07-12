Зірка студії «Квартал 95» Марта Адамчук заінтригувала прихильників неоднозначною фразою

У розділі сторіз у соціальній мережі Instagram дівчина опублікувала відео, на якому спускається сходами в розкішній довгій червоній сукні з оголеною спиною.

«Куди зібралася?», – запитує її Віра Кекелія, котра цде позаду. Як відомо, це ще одна учасниця «Жіночого кварталу».

«Заміж виходжу!», – жартівливо відповідає та, кокетливо піднявши ніжку в туфлі на підборах.

«У червоному?», – також жартома дивується її співрозмовниця.

Що думають з приводу цих слів шанувальники артистки, невідомо, оскільки в сторіз відключена функція коментування.

Раніше ми розповідали про те, що Марта блиснула бездоганною красою в пікантному вбранні.

На знімку, опублікованому в соцмережі, Адамчук позує в джинсах і «дірявій» кофті, яка максимально підкреслює її неймовірну фігуру. Доповнити образ зірка вирішила елегантним макіяжем і сережками.

Волосся знаменитість вирішила не укладати, через що фотографія вийшла неймовірно красивою

«Сміюся в обличчя болю від вчорашніх підборів», – підписала знімок зірка.

Ми також розповідали про те, що Адамчук вразилаа виглядом у напівпрозорій сукні без спідньої білизни. Дівчина позувала на стадіоні в Харкові.

"Так хочеться проживати із задоволенням все, що з тобою відбувається. Повноцінно. Вчора мені випала честь виконувати гімн перед кубком України з футболу. Було дуже відповідально і трепетно", - поділилася з публікою Марта.

Нагадаємо, зірка "Квартал 95" спокусила видом у напівпрозорій блузці, дружина Кошового оцінила.

Як повідомляла Politeka, брюнетка з "Квартал 95" звела з розуму яскравою зовнішністю в екстремальному декольте: "Дуже хороші...".

Також Politeka писала, що розкішна брюнетка з "Квартал 95" вразила ангельським образом.