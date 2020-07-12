Звезда студии «Квартал 95» Марта Адамчук заинтриговала поклонников неоднозначной фразой
В разделе сториз в социальной сети Инстаграм девушка опубликовала видео, на котором спускается по ступенькам в роскошном длинном красном платье с оголенной спиной.
«Куда собралась?», – спрашивает ее идущая сзади Вера Кекелия, еще одна участница «Женского квартала».
«Замуж выхожу!», – шутливо отвечает та, кокетливо подняв ножку в туфле на каблуке.
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«В красном?», – также в шутку удивляется ее собеседница.
Что думают по поводу этих слов поклонники артистки, неизвестно, поскольку в сториз отключена функция комментирования.
Ранее мы рассказывали о том, что Марта сверкнула безупречной красотой в пикантном наряде.
На снимке, опубликованном в соцсети, Адамчук позирует в джинсах и «дырявой» кофте, которая максимально подчеркивает ее невероятную фигуру. Дополнить образ звезда решила элегантным макияжем и серьгами.
Волосы знаменитость решила не укладывать, из-за чего фотография получилась невероятно красивой
«Смеюсь в лицо боли от вчерашних каблуков», – подписала снимок звезда.
Мы также рассказывали о том, что Адамчук потрясла видом в полупрозрачном платье без нижнего белья. Девушка позировала на стадионе в Харькове.
"Так хочется проживать с удовольствием все, что с тобой происходит. Полноценно. Вчера мне выпала честь исполнять гимн перед кубком Украины по футболу. Было очень ответственно и трепетно", - поделилась с публикой Марта.
Напомним, звезда "Квартал 95" соблазнила видом в полупрозрачной блузке, жена Кошевого оценила.
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