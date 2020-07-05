Известная украинская актриса Марта Адамчук, звезда "Квартал 95", показала свежий образ

На фото Марта была в белой блузке, которая немного просвечивалась, а также джинсовых штанах. Красотка руками взялась за талию и смотрела на камеру, демонстрируя свою обворожительную улыбку. В этот раз Адамчук решила показать себя в черно-белых тонах и это придало образу особого шарма. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Иногда начинать нужно не в понедельник, а в воскресенье", - написала Марта под фото.

Фанаты, включая жену Кошевого, поставили почти 300 лайков и написали несколько комментариев:

"В старые время понедельник - это был день женщин, в этот день они могли делать все для себя. Поэтому, действительно, на завтра только женские приятности", "Нереально красивая", "Ох, какая красота", "Такая свежая".

Сообщалось, что звезда студии "Квартал 95" Марта Адамчук похвасталась, чем ее наградила природа.

Новую публикацию звезда обнародовала в своем микроблоге Instagram.

В частности, звезда студии "Квартал 95" решила показать своим поклонникам, какой ослепительной улыбкой ее наградила природа.

Яркий снимок жгучая брюнетка Марта Адамчук дополнила белым платьем с глубоким декольте и стильной прической.

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