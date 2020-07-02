Звезда студии "Квартал 95" Марта Адамчук похвасталась, чем ее наградила природа
Об этом пишет Politeka.net.
Новую публикацию звезда обнародовала в своем микроблоге Instagram.
В частности, звезда студии "Квартал 95" решила показать своим поклонникам, какой ослепительной улыбкой ее наградила природа.
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Яркий снимок жгучая брюнетка Марта Адамчук дополнила белым платьем с глубоким декольте и стильной прической.
"Людям улыбка идет", - лаконично подписала Марта Адамчук новую фотографию.
Пользователи мгновенно отреагировали на публикацию и оставили звезде "Квартала 95" много положительных комментариев.
"Очень хорошие", "Тебе очень подойдет у платье в горошек и крупные бусы", "Невероятно красивая", "Ваша улыбка ну вот просто вдохновляет", "Лучезарная улыбка", "И вам очень", "Мартуся...", - написали они в комментариях под новой фотографией Марты Адамчук.
Ранее мы рассказывали, что Марта Адамчук поразила ангельским образом.
Роскошная брюнетка из "Квартала 95" с невероятным голосом предстала в потрясающем наряде. На видео она – в длинном светлом платье, облегающим ее фигуру, с длинными рукавами-накидками. Во время ходьбы они чем-то напоминают крылья ангела.
Если спереди наряд полностью закрыт, то сзади часть спины оголена. Из аксессуаров на Марте – украшение в волосах, что прикрывает лоб.
Поклонники оценили образ и голос звезды и отметили, что у них от нее - мурашки по коже.
Напомним, брюнетка из "Квартал 95" убила наповал яркой внешностью в соблазнительном боди.
Как сообщала Politeka, страстная брюнетка из "Квартал 95" без лифчика позволила пощекотать свое тело.
Также Politeka писала, что соблазнительная брюнетка из "Квартал 95" показала, что такое настоящая красота.