У мережі з'явився рідкісний кадр з улюбленого усіма серіалу «Свати»

Як передає Politeka.net, фото опублікували на фан-сторінці виконавиці головної ролі, актриси Тетяни Кравченко. На фото скуйовджена Валюха стоїть поруч з помітно змарнілим Іваном (актор Федір Добронравов). На знімку актор виглядає дуже худим. У житті він більш міцний і мужній. Поруч також стоїть актриса Людмила Артем'єва, яка в серіалі виконує роль Ольги.

«Гарний був час. Чекаєте новий сезон?», - пишуть автори акаунту.

За кілька годин пост зібрав майже 10 тисяч лайків. В коментарях залишили масу приємних слів про серіал, а також слів жалю щодо його тривалої затримки.

«Дуже чекаємо», «Будуть часи і трохи краще!», «Чекаємо з нетерпінням. Спасибі, що ви є», «З великим нетерпінням чекаю на екрані телевізора продовження», «Дуже чекаємо новий сезон», «Безнадійно вже», «Звичайно, я обожнюю цей фільм», «Звичайно чекаємо. Вже хочу подивитися, як все змінилося», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Тетяна Кравченко вразила архівним фото 1978 року. У мережі з'явився кадр з фільму «Літня поїздка до моря», в якому грала зірка. На фото актриса виглядає дуже молодо і привабливо.

Нагадаємо, що Валюха зі "Сватів" вилила душу, залишившись без зйомок в серіалі: "Життя зупинилося".

Раніше Politeka писала, що Валюха зі "Сватів" зізналася, що насправді думає про сюжет серіалу: "Це фантастика".

Також Politeka повідомляла, що щаслива Валюха зі «Сватів» показала свою копію-онучку, дочка теж красуня: «Очаровашка, є в кого».