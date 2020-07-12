В сети появился редкий кадр из любимого всеми сериала «Сваты»

Как передает Politeka.net, фото опубликовали на фан-странице исполнительницы главной роли, актрисы Татьяны Кравченко. На фото взъерошенная Валюха стоит рядом с заметно осунувшимся Иваном (актер Федор Добронравов). На снимке актер выглядит очень худым. В жизни он более крепкий и мужественный. Рядом также стоит актриса Людмила Артемьева, которая в сериале исполняет роль Ольги.

«Хорошее было время. Ждёте новый сезон?», - пишут авторы аккаунта.

За несколько часов пост собрал почти 10 тысяч лайков. В комментариях оставили массу приятных слов о сериале, а также сожалений насчет его длительной задержки.

«Очень ждем», «Будут времена у Вас и получше!», «Ждём, с нетерпением. Спасибо, что вы есть», «С большим нетерпением жду на экране телевизора продолжение», «Очень ждём новый сезон», «Безнадежно уже», «Конечно, я обожаю этот фильм», «Конечно ждём. Уже хочу посмотреть, как все изменились», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Татьяна Кравченко поразила архивным фото 1978 года. В сети появился кадр из фильма «Летняя поездка к морю», в котором играла звезда. На фото актриса выглядит очень молодо и привлекательно.

Напомним, что Валюха из "Сватов" излила душу, оставшись без съемок в сериале: "Жизнь остановилась".

Ранее Politeka писала, что Валюха из "Сватов" призналась, что на самом деле думает о сюжете сериала: "Это фантастика".

Также Politeka сообщала, что счастливая Валюха из «Сватов» показала свою копию-внучку, дочь тоже красавица: «Очаровашка, есть в кого».