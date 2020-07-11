Актриса Тетяна Кравченко, яка виконала одну з головних ролей в серіалі "Свати" - Валюху Будько, здивувала одкровенням

Як передає Politeka.net, на фан-сторінці зірки в Instagram поділилися яскравим моментом з телешоу і процитували Тетяну.

В кадрі Валюха постала з чоловіком Іваном Будько (актор Федір Добронравов, крайній зліва) і сватами Ольгою та Юрієм Ковальовими (Людмила Артем'єва та Анатолій Васильєв, посередині). Як відомо, за сюжетом, молода пара залишає 5-річну доньку на бабусь-дідусів і їде відпочивати. "Старі" стикаються з проблемами у вихованні дитини, у всіх різні підходи: одні з села, інші з міста.

"Проект «Свати» залишається для мене цікавим сюжетом. На сьогодні це нестандартна ситуація, коли батьки можуть залишити дітей бабусям-дідусям, і ті охоче погодяться. Може, в Україні таке ще є, але в Росії - фантастика.❤️🙏🏼", - процитували Кравченко на її фан-сторінці.

Користувачі кинулися обговорювати думку зірки, в основному не погоджуючись з нею, але тим не менш відзначаючи її акторський талант.

"Бабусі і дідусі в усьому світі однакові! Люблять онуків!"

"Ніякої фантастики!!! На кожні вихідні онучок до нас привозять діти! Ми дуже раді цьому! І це - Росія!!!"

"І нічого не фантастика. Це може в Москві бабусі не хочуть сидіти з онуками, але Москва це не вся Росія! Сидять і ще як!"

"Без Івана Будько не можу уявити продовження ("

"Тетяна, в Росії теж таке є😉 і ми частенько нашу сім'ю порівнюємо з Вашими персонажами 👍😉"

"Тетяна, ви чудо! 👍 Кайфую від Вашої гри, Ви природні і неповторні!!!❤️"

"Кожен день дивлюся і ніколи не набридає!"

Нагадаємо, зірка "Сватів" приголомшила сумною новиною: "Вже зніматися не будемо".

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