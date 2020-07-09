Популярна актриса українського походження Тетяна Кравченко, яка зіграла Валюху в серіалі «Свати», вразила зізнанням

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на фан-аккаунт знаменитості в Instagram.

У Мережі нагадали, як артистка пережила припинення зйомок популярного серіалу.

«Поки знімалася в «Сватах», жила динамічним життям, наповненим сенсом, готувалася до кожного сезону, до кожного знімального дня. А коли все закінчилося, було відчуття, що життя зупинилося. Сталася навіть невелика депресія, але допоміг мені справитися з нею театр», - розповідала раніше Кравченко.

У відповідь на це прихильники артистки пишуть слова підтримки.

«Валюха ви наша навіки. Дай Бог вам здоров'я, позитиву, яскравого сонця і нових ролей у театрі та кіно. Все налагодиться», «Танюша, ти сильна жінка, справишся з будь-якими негараздами! Все мине і все стане на свої місця! Здоров'я, любові і щастя у всьому! А головне хороших ролей!», «Не дозволяйте депресії підступити до себе близько. Удачі Вам та здоров'я», - пишуть в коментарях.

Зазначимо, серіал «Свати» виходить з 2008 року.

Зйомки чергового сезону повинні були стартувати близько чотирьох років тому. Але, за словами Федора Добронравова, зйомки були зупинені за політичними мотивами.

Знімати «Свати 7» почали тільки в 2019 році під Мінськом, проте все застопорилося через пандемію.

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