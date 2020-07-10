Популярна актриса українського походження Тетяна Кравченко, яка зіграла Валюху в серіалі «Свати», умилила сімейним фото

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на фан-аккаунт знаменитості в Instagram. Щоб подивитись фото - проскролльте вниз)

«Всі разом 😍», - підписаний знімок.

На фото Кравченко обіймає свою дочку, яка тримає на руках онуку актриси.

Користувачі мережі в захваті від милого кадру сімейної ідилії, тим більше, що в Мережі зовсім мало фотографій Тетяни Кравченко зі своїми рідними.

«Ви чарівні, Дорога Тетяно! І не думала, що така доросла дочка... Внучка красуня», «Всім трьом - здоров'я, любові та Божої допомоги», «Яка краса», «Три грації», «Внучка - бабусина копія. Очаровашка. Звичайно, є в кого», «Такі лапули 😊», - пишуть в коментарях.

Зазначимо, єдиною дитиною Тетяни Кравченко є дочка Анна, що актриса народила в 1986 році у шлюбі з продюсером «Ленфільму» Дмитром Гербачевским.

За фахом вона дизайнер, закінчила факультет комунікативного дизайну російського Національного Інституту Моди.

Ганна веде непублічний спосіб життя, в ЗМІ інформації про неї небагато.

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