Актриса була у компанії сина

Голлівудську актрису і режисера, Анджеліну Джолі, застали з сином, Ноксом, на вулиці в Лос-Анджелесі

Обох сфотографували під час того, як вони збиралися і зробили покупки в магазинах, передає Politeka.net.

Певно, сім'я готувалася до святкування дня народження близнюків - Нокса і його сестрички Вів'єн. Обом виповниться 12 років.

Для виходу Анджеліна вибрала довге синє плаття, спідниця якого розвіялася на вітрі. Наряд підкреслив тонку талію знаменитості. На ноги зірка взула зручні капці.

Варто відзначити, що Енджі вирішила не надягати під сукню ліфчик, що було видно неозброєним поглядом.

Сумочка коричневого відтінку завершила образ знаменитості. Джолі забрала волосся в довгий хвіст. У неї був легкий макіяж, який тільки підкреслив красу очей. Загалом, відірватися від актриси було неможливо: "Королева".

"Очі можуть розтопити ваше серце. 😍", - підписали автори одного з постів, в якому були оприлюднені зазначені фото.

Нагадаємо, раніше Анджеліну Джолі також помітили на вулиці в Лос-Анджелесі, але разом з Вів'єн.

Зірка одягла сукню кольору хакі і світлу маску. Глибоке декольте вбрання відмінно виглядало на знаменитості. Крім того, можна помітити одну пікантну деталь - і цього разу зірка не одягла бюстгальтер.

Нагадаємо також, що нещодавно Бреда Пітта зняли, коли він на мотоциклі від'їжджав від будинку своєї колишньої дружини Анджеліни Джолі.

Колишнє подружжя довго намагалося залагодити розбіжності. Однак їм допомогли численні сеанси психотерапії. Тому зараз колишня пара бачиться і налагодила «переїзди» дітей між будинками мами і тата.

Нагадаємо, що Еністон розкрила правду про шлюб з Бредом Піттом, у Джолі не було шансів: «Ми займалися…».

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