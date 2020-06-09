Известная голливудская актриса Анджелина Джоли, которая на днях отпраздновала 45 лет, наконец рассказала тайну имени своей дочери
Звезда дала своей 14-летней первой родной дочери, рожденной от актера Брэда Питта, необычное имя Шайло. Лишь недавно в Vanity Fair знаменитость раскрыла, почему так назвала дочь.
Оказалось, имя не было случайным, а за ним скрывалась драматическая история.
Звезда не ломала голову над тем, как назвать дочь и уже во время беременности знала об этом. Как оказалось, так планировали назвать старшую, неродившуюся сестру Джоли.
У матери актрисы, Маршелин Бертран, случился выкидыш на позднем сроке, а женщина уже успела придумать имя для дочки.
Экстремальный размер русской Кардашьян не помещается ни в один купальник: "порвал в клочья", фото
Брошенная любовником Седокова разделась и пустилась во все тяжкие: "Что творит на этой яхте!"
"Воруют деньги": в ПриватБанке сообщили о масштабной угрозе, кто может остаться ни с чем
Панина со скандалом выгнали с похорон Кокшенова, всплыли позорные подробности: «Он был плохим…»
Анджелина знала эту историю с малых лет, и ей всегда нравилось имя. Еще до рождения чада, звезда бронировала гостиницы, скрывая свою личность и поэтому называлась Шайло.
Стоит отметить, что Шайло появилась на свет, когда в семье уже было двое усыновленных детей, а после ее рождения семейство пополнилось еще тремя детьми — усыновленным мальчиком, и близнецами, рожденными самой Анджелиной.
По информации СМИ, Шайло меняет пол.
Напомним, Анджелина Джоли во время карантина решила отмечать свой юбилей в кругу детей, не приглашая никого "чужого".
Тем более, что в этот раз на праздник Джоли собрались все без исключения ее дети, и даже старший приемный сын Мэддокс, который уезжал в Южную Корею на учебу.
Ранее сообщалось, что сейчас ходят слухи о романе Брэда Питта с 31-летней актрисой Алией Шокат. Джоли против общения Шайло с Алией и настаивает прервать общение ребенка с ней.
Кроме того, Джоли потребовала прекратить общение Шайло с бывшей супругой актера, Дженнифер Энистон.
Напомним, что Джоли на грани, звезда раскрыла настоящую причину развода с Питтом: "Выпивал и...".
Также Politeka писала, что в сеть слили редкие кадры счастливой звездной пары Питта и Энистон.
А еще Politeka сообщала, что состояние Брэда Питта ухудшилось, постаревший актер признался: "Я больше не могу сниматься..."