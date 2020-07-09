Голливудская актриса Анджелина Джоли покорила своей красотой весь мир, миллионы женщин хотят быть похожими на бывшую жену Брэда Питта, а некоторым это удается

Politeka.net собрала фото самых эффектных двойников Анджелины Джоли из разных уголков мира.

Модель Лина Сэндс прославилась благодаря видео на YouTube, в котором выразила желание работать двойником Анджелины Джоли. Девушка скрывает свой возраст и не отвечает на вопрос, делала ли она пластические операции, чтобы добиться такого впечатляющего сходства с голливудской звездой.

Сэндс приняла участие в показе коллекции Vetements Men’s Fall 2020, где по подиуму дефилировали «близнецы» знаменитостей.

Украинская копия Анджелины Джоли — бывшая участница «Фабрики звезд» Татьяна Воржева. Певица долгое время выступала в проекте Натальи Могилевской «Real O», а сейчас активно строит сольную карьеру. Девушка похожа на Джоли благодаря пухлым губам и большим глазам.

Мелисса Бейзен внешне похожа не столько на Джоли, сколько на одного из ее персонажей — девушка называет себя официальным косплеером Малефисенты.

В отличие от других героинь этого материала, Мелисса Бейзен не слишком рада своему сходству с Анджелиной, она устала от повышенного внимани к своей внешности со сторон фотографов и поклонников самой Джоли.

Американска актриса и модель с немецкими корнями Тиффани Клаус всячески подчеркивает свою схожесть с Анджелиной, ее уже давно окрестили профессиональным двойником голливудской звезды.



Напомним, Анджелина Джоли в платье без белья поразила видом на улице, фото попали в сеть.

Как сообщала Politeka, Энистон раскрыла правду о браке с Брэдом Питтом, у Джоли не было шансов: «Мы занимались…»

Также Politeka писала, что сестры и братья Джоли, Лопес, Бузовой, Элджея и других звезд показали себя во всей красе: топ семейных фото.