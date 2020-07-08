Голливудская звезда Анджелина Джоли откровенно рассказала о причинах расставания с актером Брэдом Питтом

Знаменитость дала интервью британскому Vogue. Отвечая на вопрос, как ей удалось создать здоровую психологическую обстановку дома для детей после развода с их отцом, Анджелина ответила:

"Я решила расстаться ради благополучия моей семьи. Это было правильным решением. Я продолжаю фокусироваться на их благополучии. Некоторые воспользовались моим молчанием на эту тему, в результате чего дети увидели много лжи о себе в СМИ, но я постоянно напоминаю им - важно лишь, что они сами знают правду о себе и имеют собственное мнение. На самом деле, каждый из них очень храбрый и очень сильный".

Джоли также разоткровенничалась, комментируя усыновление детей. Актриса призналась, что не думала становиться многодетной матерью, но оказавшись в Камбодже на съемках "Лары Крофт" резко почустствовала свой долг. В 2002 году звезда усыновила первого сына Мэддокса.

"Моим приемным детям я не могу рассказать о беременности, но могу поделиться с ними массой деталей о том путешествии, которое я проделала, чтобы найти их, и о том, что я почувствовала, когда впервые посмотрела каждому из них в глаза", - поделилась Джоли.

Напомним, Анджелина и Брэд начали встречаться в 2005 году, но поженились только в 2014. Уже через пару лет Джоли подала на развод. Этому решению предшествовала неприятный скандал на борту частного самолета, когда семейство летело из Ниццы в Лос-Анджелес. Питт сильно напился и резко отреагировал на возмущения Джоли. В ссору родителей вмешался Мэддокс. Брэд двольно грубо ответил парню, а по прилету даже справил нужду прямо на взлетно-посадочной полосе, отказавшись протрезветь.

Актриса с детьми сели во встречающие их автомобили и заблокировали двери. Они уехали в неизвестном направлении, а Брэд отправился домой в одиночестве. получив на следующий день от супруги документы на развод.

Ранее мы рассказывали, Джоли показалась на публике вместе с 12-летней дочкой Вивьен, которая все больше и больше расцветает.

"Ну, наконец-то! Посмотрите на королеву. Мне нравится, что она с макияжем. Выглядит так красиво и безопасно в маске! 🥺😌💕", - говорится в подписи под фото.

И мама, и девочка предстали в защитных масках и перчатках. Джоли, как всегда, сдержанно элегантна, а дочка в серой футболке и джинсах.

"Как красиво выглядит Энджи с дочкой, мы должны привыкать носить маски и перчатки для здоровья каждого", - написал один из комментаторов.

Напомним, что Джоли на грани, звезда раскрыла настоящую причину развода с Питтом: "Выпивал и...".

А еще Politeka сообщала, что состояние Брэда Питта ухудшилось, постаревший актер признался: "Я больше не могу сниматься..."